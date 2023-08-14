Стало известно о втором поврежденном доме в результате сбитых БПЛА в Белгороде

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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил уточненную информацию о последствиях сбитых беспилотников в Белгородском районе и частном секторе областного центра. Выяснилось, что упавшие обломки ПБЛА повредили два дома. Пострадавших среди жителей нет.

- Сегодня в первой половине дня в результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение осколков в частный сектор Белгорода. Зафиксированы повреждения в двух домах. В одном пробиты кровля и пол. Во втором – небольшие повреждения кровли, - сообщил глава администрации Белгорода.

Оперативные службы и специалисты управ находятся на местах происшествий. После завершения их работы приступят к строительной экспертизе и восстановлению конструкций.