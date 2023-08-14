Больше 19 млн рублей отдали белгородцы мошенникам за неделю. Фото: "КП" Архив

По данным УМВД России по Белгородской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 80 фактов телефонного мошенничества. Аферисты похитили у доверчивых белгородцев больше 19 миллионов рублей. Из ни порядка 7 миллионов жители взяли в кредит.

Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД региона капитан полиции Александр Бекетов рассказал, что самым распространенным на прошлой неделе способом обмана были звонки от псевдосотрудников банков и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщали гражданам о якобы зафиксированных попытках хищения денег со счета или несанкционированного оформления кредита. Для пресечения подозрительных операций и защиты сбережений потерпевшим предлагалось перевести как личные, так заемные средства на «безопасный счет».

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз призывает белгородцев ни под каким предлогом не соглашаться переводить деньги на незнакомые счета. Аферисты могут рассылать сообщения от имени работодателей с предупреждением, что вам позвонят из правоохранительных органов, а также при помощи специальных программ подменять номера на телефоны официальных учреждений. Если вы все же попались на уловки мошенников, сразу обратитесь в полицию.