Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 14:26

Больше 19 млн рублей отдали белгородцы мошенникам за неделю

На уловки аферистов попались 80 жителей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 19 млн рублей отдали белгородцы мошенникам за неделю.

Больше 19 млн рублей отдали белгородцы мошенникам за неделю.

Фото: "КП" Архив

По данным УМВД России по Белгородской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 80 фактов телефонного мошенничества. Аферисты похитили у доверчивых белгородцев больше 19 миллионов рублей. Из ни порядка 7 миллионов жители взяли в кредит.

Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД региона капитан полиции Александр Бекетов рассказал, что самым распространенным на прошлой неделе способом обмана были звонки от псевдосотрудников банков и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщали гражданам о якобы зафиксированных попытках хищения денег со счета или несанкционированного оформления кредита. Для пресечения подозрительных операций и защиты сбережений потерпевшим предлагалось перевести как личные, так заемные средства на «безопасный счет».

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция в очередной раз призывает белгородцев ни под каким предлогом не соглашаться переводить деньги на незнакомые счета. Аферисты могут рассылать сообщения от имени работодателей с предупреждением, что вам позвонят из правоохранительных органов, а также при помощи специальных программ подменять номера на телефоны официальных учреждений. Если вы все же попались на уловки мошенников, сразу обратитесь в полицию.