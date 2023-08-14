15 августа в Белгородскую область вернется сухая и жаркая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 августа, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем будет жарко - 26-31 градус.

В областном центре ночью от 15 до 17 градусов, днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в жаркую погоду повышается риск возникновения природных пожаров. Не поджигайте траву, не бросайте непотушенные сигареты, не разводите костры и не сжигайте бытовой мусор.

Выходя из дома, надевайте головной убор и старайтесь держаться в тени. Избегайте сильных нагрузок и не употребляйте алкогольные напитки.