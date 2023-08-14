ВСУ за прошедшие сутки атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В воскресенье, 13 августа, Белгородская область подверглась обстрелам ВСУ порядка 50 раз. Беспилотники противника атаковали шесть населенных пунктов региона. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку на Есенина, в результате чего произошел взрыв. Пострадала 10-летняя девочка. Ее с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы в больницу доставили родители. Во время ЧП девочка гуляла возле дома. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Есть повреждения в пяти квартирах: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

Так, в Белгородском районе села Наумовка и Щетиновка обстреляли из артиллерии, выпущено 8 и 4 снаряда соответственно. В Журавлевке с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

На окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе с квадрокоптера сброшено 1 взрывное устройство. Обошлось без последствий. В поселке Борисовка на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавшему оказывают помощь в больницу №2 Белгорода. Причины произошедшего уточняются. Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.

Также под обстрел попало село Заречье-Второе В Грайворонском городском округе – зафиксировано 3 прилета. По окраине села Пороз – 9 прилетов. В поселке Горьковский сбито два беспилотника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Два снаряда выпущено по Шебекино. В округе по хуторам Балки и Панков стреляли из минометов и артиллерии. Село Середа обстреляли из миномета и гранатомета.Обошлось без последствий.