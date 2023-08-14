В Белгородской области в ДТП погиб мужчина

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 13 августа, на территории Белгородской области произошло несколько ДТП, среди них одно со смертельным исходом.

В Шебекинском горокруге на трассе Шебекино — Короча 60-летний автомобилист на ВАЗе превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, в результате водитель скончался на месте происшествия.

Рано утром в Старом Осколе в микрорайоне Рождественский 19-летний автомобилист за рулем «Лады» наехал на 33-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения.

В Борисовке 58-летний водитель Skoda Octavia попытался обогнать трактор. Автомобилист не убедился в безопасности маневра, в результате столкнулся с трактором, и впоследствии врезался в опору ЛЭП. В аварии 47-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

В Корочанском районе на дороге М4 «Дон» — Заячье — Новая Слободка 27-летний водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ, за рулем которого была 22-летней автомобилистка. Оба водителя получили травмы.