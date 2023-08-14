Обломок сбитого беспилотника пробил крышу частного дома в Белгородском районе

Фрагмент беспилотника пробил крышу частного дома в Белгородском районе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Появилась уточненная информация о последствиях после работы ПВО над Белгородским районом. Один из упавших фрагментов пробил крышу частного дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение фрагментов. Пострадавших нет. Пробита кровля частного жилого дома. На месте работают оперативные службы.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ранее сообщалось, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны - сбиты 2 воздушные цели. В Минобороны заявили, что 14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены.