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НовостиПроисшествия14 августа 2023 11:50

Обломок сбитого беспилотника пробил крышу частного дома в Белгородском районе

На месте работают оперативные службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фрагмент беспилотника пробил крышу частного дома в Белгородском районе.

Фрагмент беспилотника пробил крышу частного дома в Белгородском районе.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Появилась уточненная информация о последствиях после работы ПВО над Белгородским районом. Один из упавших фрагментов пробил крышу частного дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате работы ПВО над Белгородским районом произошло падение фрагментов. Пострадавших нет. Пробита кровля частного жилого дома. На месте работают оперативные службы.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ранее сообщалось, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны - сбиты 2 воздушные цели. В Минобороны заявили, что 14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены.