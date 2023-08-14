В Белгородской области начала работать прямая линия по вопросам обучения

Все интересующие вопросы по формату обучения в новом учебном году белгородцы смогут задать, позвонив на номер «112». В регионе с сегодняшнего дня заработала прямая линия для родителей школьников. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал министр образования региона Андрей Милехин.

Заместитель губернатора сообщил, что совместно с министерством цифрового развития региона были подготовлены операторы, которые ответят на вопросы, касающиеся обучения.

В регионе также организуют консультационные пункты в школах, которые будут работать в очном формате. В них родители школьников смогут получить необходимую достоверную информацию, если по каким-либо причинам не смогут присутствовать на собраниях. Напомним, родительские собрания пройдут во всех школах за пределами 20-километровой зоны от госграницы.