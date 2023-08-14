Белгородец может надолго лишиться свободы за выращивание и хранение конопли.

В Белгородской области полиция выявила факт культивирования запрещенных растений и незаконного хранения наркотиков. В совершении преступления подозревается 51-летний местный житель Ракитянского района.

Мужчина выращивал у себя во дворе 30 кустов конопли, заботливо ухаживая за растениями. У подозреваемого в хозпостройке также полицейские обнаружили и изъяли 482 грамма частей растений конопли, что является крупным размером. Запрещенные вещества житель райцентра планировал употребить самостоятельно.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере. Кроме того, еще одно уголовное дело заведено за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.