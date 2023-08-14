Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2023 10:19

Над Белгородским районом ПВО сбила две воздушные цели

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня днем в Белгороде и Белгородском районе было громко. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны. По заявлению главы региона, в районе села Пушкарное были сбиты две воздушные цели. По предварительной информации, обошлось без последствий

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал губернатор в телеграм-канале.