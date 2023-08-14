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НовостиОбщество14 августа 2023 9:56

Для туристов в Белгородской области разработали специальное приложение

Гости региона смогут узнать о достопримечательностях, экскурсиях и фестивалях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru.

Фото: @belregion_ru.

В Белгородской области для туристов разработали мобильное приложение «ГидТур. Белогорье». Оно бесплатное и доступно для скачивания пользователям iOS и Android.

Приложение поможет туристам в Белгородской области узнать о местных достопримечательностях, экскурсионных турах, фестивалях и других событиях региона.

Кроме того, гости региона смогут найти, где перекусить, в каком отеле остановиться. Для них доступны и полноценные маршруты, с несколькими остановками, на которые стоит обратить внимание. Здесь также будет доступна интерактивная карта, так что пользователь сможет найти наиболее интересные ему места.