В Белгородской области из водохранилища достали тело женщины. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ГУ МЧС России по Белгородской области сообщили об очередной трагедии на воде. Сегодня, 14 августа на телефон службы спасения поступила информация о происшествии на Старооскольском водохранилище. Водолазы обнаружили тело женщины. ЧП произошло в месте, не оборудованном для купания.

Оперативные службы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. К спасательным работам привлекли десять человек и четыре единицы техники.

Также ранее была информация о том, что вечером 12 августа 21-летняя девушка утонула в реке на базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе. Группа молодых людей арендовала «плавающий остров», но не взяла с собой спасательные жилеты. Спасти оскольчанку не удалось.