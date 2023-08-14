В Белгородской области пройдут родительские собрания по формату обучения в школах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже сегодня днем в Белгороде состоится встреча с 164 директорами школ. Представители министерства образования обсудят вопросы формата обучения школьников. Далее с 15 по 19 августа представители администраций муниципалитетов и минобразования встретятся с родителями и расскажут о тонкостях предстоящего учебного года.

Об этом сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области рассказал министр образования региона Андрей Милёхин.

Чиновник представил подробный график проведения встреч с родителями и с директорами школ, которые находятся на удалении 20 км. от госграницы. Он отметил, что открытые собрания пройдут уже в течение этой недели. На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в детских садах и школах.

Региональные власти планируют установить консультационные пункты во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения. По мнению чиновника, так родители смогут получить достоверную информацию из первых уст, если их график не совпадет с графиком проведения родительских собраний.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов по возможности присутствовать на родительских собраниях, так, по его мнению, повысится уровень доверия к озвученной информации.