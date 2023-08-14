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НовостиОбщество14 августа 2023 8:26

За восстановление Шебекино подрядчикам перечислят 370 миллионов рублей

Об этом рассказал губернатор на оперативном совещании
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За восстановление Шебекино подрядчикам перечислят 370 миллионов рублей.

За восстановление Шебекино подрядчикам перечислят 370 миллионов рублей.

Уже сегодня на расчетные счета строительных организаций, выполняющих восстановительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке начнут поступать деньги за работу. За выполненные работы строителям перечислят 379 миллионов рублей. Об этом рассказал на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков.

- 370 миллионов рублей будет перечислено подрядчикам за выполненные работы, в том числе в рамках капитального строительства по восстановлению жилья. Сегодня платежи должны быть сделаны. В среду хочу посмотреть и услышать от подрядных организаций, что деньги поступили на их расчетный счет, - заявил Гладков.

Губернатор также поручил заканчивать с тепловым контуром и приступать к внутренней отделке, если это позволят сделать строительные мощности.