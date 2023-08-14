За восстановление Шебекино подрядчикам перечислят 370 миллионов рублей.

Уже сегодня на расчетные счета строительных организаций, выполняющих восстановительные работы в Шебекино и Новой Таволжанке начнут поступать деньги за работу. За выполненные работы строителям перечислят 379 миллионов рублей. Об этом рассказал на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков.

- 370 миллионов рублей будет перечислено подрядчикам за выполненные работы, в том числе в рамках капитального строительства по восстановлению жилья. Сегодня платежи должны быть сделаны. В среду хочу посмотреть и услышать от подрядных организаций, что деньги поступили на их расчетный счет, - заявил Гладков.

Губернатор также поручил заканчивать с тепловым контуром и приступать к внутренней отделке, если это позволят сделать строительные мощности.