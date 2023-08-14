Школа в Губкине Белгородской области откроется к 1 сентября

В Губкине завершается капитальный ремонт школы № 11. Уже 1 сентября учреждение примет учеников. О завершающих работах на объекте рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Так, в учреждении образования подрядчик провел внутренние и внешние работы, обновил инженерные коммуникации. В школу закупили оборудование, на футбольном поле уложили искусственное покрытие.

- Я думаю, что школа много радости доставит детям, которые 1 сентября начнут новый учебный год. Сейчас завершается работа по озеленению территории. Я уверен, что строители справятся своевременно со своей работой, - подчеркнул глава региона.