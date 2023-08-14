Гладков о ЧП в Белгороде: «Подтвердили попадание вражеского беспилотника»

После проведенных обследований, специалисты подтвердили попадание беспилотника ВСУ в многоэтажку. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о причинах вчерашнего ЧП на улице Есенина в Белгороде. После проведенных обследований, специалисты подтвердили попадание беспилотника ВСУ в многоэтажку, отчего был поврежден фасад здания и выбиты окна в пяти квартирах. К счастью, обошлось без пострадавших. Несущие конструкции также целы.

- Специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника. Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром, для того, чтобы обезопасить пешеходов и жителей дома. Сегодня будет повторное обследование, и приступим к восстановительным работам, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что, в ближайшее время специалисты обследуют поврежденные автомобили (пострадало 16 машин), после чего собственникам выплатят компенсацию.