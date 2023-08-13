В результате ЧП на Есенина в Белгороде повреждены 5 квартир и 15 автомобилей

Губернатор Белгородской области опубликовал уточненную информацию по повреждениям в результате ЧП на улице Есенина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области опубликовал уточненную информацию по повреждениям в результате ЧП на улице Есенина в областном центре. По словам главы региона и мэра Белгорода, уже завтра, 14 августа, специалисты приступят к восстановлению разрушений.

- Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин. Завтра оформим заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и приступим к восстановительным работам, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Напомним, сегодня в Белгороде на улице Есенина произошел взрыв. По предварительной информации, фрагменты беспилотника повредили окна и фасад многоэтажки. Отвалились плитки вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Упавшие обломки повредили припаркованные во дворе автомобили.