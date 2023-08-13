Поврежденный беспилотником дом в Белгороде начнут восстанавливать завтра

Фото: @v_v_demidov.

Сегодня в Белгороде на улице Есенина произошел взрыв. По предварительной информации, фрагменты беспилотника повредили окна и фасад многоэтажки. Отвалились плитки вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Упавшие обломки повредили и 15 припаркованных во дворе автомобилей.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают оперативные службы. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что при необходимости жителям пострадавших квартир на время ремонта предоставят номера в гостинице, людей обеспечат питанием. Восстанавливать все повреждения начнут уже в понедельник, 14 августа.

- Мои заместители, управа проводят поквартирный обход и фиксируют повреждения. С завтрашнего дня приступим к восстановительным работам, - сказал Валентин Демидов.