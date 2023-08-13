В Белгородской области посчитали барсуков, лисиц и енотовидных собак

Фото: Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

На территории Белгородской области инспекторы Экоохотнадзора и охотпользователи обследовали известные и предполагаемые места обитания норных зверей - более 700 жилых нор лисицы, около 80 жилых нор енотовидной собаки и более 700 нор барсука.

Исследования проводили с апреля по июнь в охотничьих угодьях. Специалисты отметили, что самым неуловимым зверем остается енотовидная собака. Найти ее выводковые норы практически невозможно - чаще всего животное занимает чужие норы, иногда копает свои. Однако факт обитания подтверждается следами его жизнедеятельности.

Барсуки селятся в самых недоступных местах, их норы чаще бывают в оврагах или на склонах холмов, особенно в местах, поросших кустарниками и лесом.

За три месяца учета зафиксировано 438 особей енотовидной собаки, 1889 особей барсука. Норы енотовидной собаки сконцентрированы в основном в Красногвардейском районе, Грайворонском городском округе и Борисовском районе.

Больше всего нор барсука установлена в Красненском, Вейделевском, Борисовском, Корочанском, Чернянском районах, а также Валуйском городском округе.

Наибольшее количество лисьих нор учетчики зафиксировали в Губкинском городском округе, Вейделевском и Борисовском районах, Валуйском городском округе.