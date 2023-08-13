Белгородец украл в магазине пиво с мясом и заперся дома, пока все не употребил.

В полицию Белгородского района обратились сотрудники супермаркета в Никольском. Они рассказали, что мужчина открыто похитил из магазина алкоголь и продукты. ППС и ДНД задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Белгорода.

Предварительно установлено, что злоумышленник был на застолье в Никольском. Когда спиртное закончилось, он пришел в магазин и, взяв три бутылки пива и подложку с охлажденным мясом, направился к двери. На призывы работников магазина оплатить или вернуть товар, мужчина ответил грубостью и ушел. Вернувшись на застолье, белгородец предусмотрительно запер дверь дома и вышел лишь, когда употребил похищенное в пищу.

На жителя Белгорода завели уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.