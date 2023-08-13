Гладков: «В районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа»

В Белгородской области система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотный летательный аппарат сегодня, 13 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала.

Напомним, сегодня также был сбит беспилотник самолетного типа над Белгородским районом. Обошлось без последствий. Об этом заявляло Минобороны РФ.

Вчера, 12 августа, в результате падения обломком БПЛА в селе Беловское Белгородского района в одном частном домовладении повреждены кровля, остекление веранды и дверь.В Шебекинском городском округе на подлете к городу Шебекино ПВО сбили беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не было.