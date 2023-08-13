В Белгородской области завершается строительство детского сада

В селе Грузское Борисовского близится к завершению строительство детского сада. Он рассчитан всего на 40 мест. Однако для жителей населенного пункта это очень ожидаемый объект. Правда, пока садик не сможет принять малышню. Об этом рассказал в утреннем обращении губернатор Белгородской области.

- Детский сад небольшой, 40 мест, но очень ожидаемый жителями села, в первую очередь, маленькими. Осталось только резиновые дорожки сделать к летним верандам, остальные работы выполнены, оборудование закуплено. Я надеюсь, как только оперативная обстановка позволит, он сразу будет введен в эксплуатацию, - отметил Вячеслав Гладков.