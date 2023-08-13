В результате падения беспилотника в Белгородской области поврежден один дом

Повреждена кровля, остекление веранды и дверь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

12 августа ВСУ атаковали три района в Белгородской области. Информацию о нанесенных ударах за прошедшие сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Журавлевку в Белгородском районе обстреляли из артиллерии - зафиксировано 4 снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном доме повреждены кровля, остекление веранды и дверь.

Беспилотник противника пытался атаковать инфраструктурный объект связи в Волоконовском районе в селе Грушевка. Повреждений нет. Также из миномета обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе на подлете к городу система ПВО сбила беспилотник противника. Обошлось без последствий.