Порядка 8 тысяч белгородцев поучаствовали в проекте «К соседям в гости»

Фото: пресс-служба администрации Корочанского района.

В Белгородской области продолжается реализация проекта «К соседям в гости». В этом году планируется, что в поездках в соседние муниципалитеты примут участие порядка 9 тысяч жителей региона. Уже 8 тысяч белгородцев побывали в мини-путешествиях. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Продолжаем проект, который полюбился нашим старшим, возрастным жителям Белгородской области «К соседям в гости». Напомню, это проект, который позволяет приехать к соседям, посмотреть, как они живут, познакомиться с культурными традициями, посмотреть, как развивается промышленность, какие новые объекты введены в эксплуатацию, - рассказал Вячеслав Гладков.

Напомним, для белгородцев «серебряного возраста» разрабатываются экскурсионные маршруты и культурные программы с посещением местных достопримечательностей, крупных производств, святых мест. Принять участие в проекте может каждый желающий. Для этого необходимо записаться в местном управлении соцзащиты.