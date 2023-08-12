В Белгородской области дорогу Варваровка – Чупрынино отремонтируют за 186 млн рублей

Фото: Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

В Белгородской области приступили к ремонту участка дороги Варваровка – Чупрынино. Строители приведут в нормативное состояние 7,3 км дорожного полотна.

Сейчас дорожники ведут работы по устройству основания методом холодного ресайклинга. Подрядчик укладывает нижний слой покрытия, ставит боровой камень, монтирует портальные стенки и откосные крылья на трубах. Также во время ремонта планируют уложить второй слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновить три автобусные остановки, установить автопавильоны, обустроить почти 2 тысячи кв. м тротуара.

Все работы планируют завершить к 15 октября. Объем финансирования составит 186 млн рублей.

Напомним, Белгородской области одобрен казначейский кредит в размере 1,8 млрд рублей. Средства опережающего финансирования пойдут на ремонт объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние планируется привести 15 участков дорог протяженностью 73,3 км, ремонт которых был запланирован на 2024 год.

Ранее Белгородская область досрочно завершила основную программу 2023 года. Всего было обновлено 8 региональных, 64 муниципальные дороги и 10 искусственных сооружений.