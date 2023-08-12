За падение на скользкой улице коммунальщики выплатили белгородке 250 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Жительница Волоконовского арйона поскользнулась и упала на проезжей части улицы. При падении она сильно повредила ногу, перенесла операцию и долго проходила восстановление в стационаре, затем дома. После чего ей назначили повторную операцию.

Было установлено, что травму белгородка получила по вине работников управляющей компании – коммунальщики не обработали наледь песком. Пострадавшая обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда с ответчика. Суд обязал взыскать с УК в пользу пострадавшей компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, на сегодняшний день моральный вред оплачен в полном объеме.