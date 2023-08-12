В Белгородской области взяли под стражу извращенца, который непристойно вел себя в присутствии детей. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком предъявил обвинение 53-летнему жителю поселка Волоконовка в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемого заключили под стражу.

По версии следствия, 3 августа этого года фигурант совершал непристойности в присутствии детей. Все происходило в общественном месте в поселке Волоконовка Белгородской области. Его действия местные жители сняли на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

СУ СК РФ по Белгородской области просит граждан, которые, возможно, пострадали от противоправных действий фигуранта, обращаться в региональное следственное управление. Контактный номер телефона 8-4722-739-104. Следователи гарантируют конфиденциальность всем обратившимся.