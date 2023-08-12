В Белгородской области порядка 4400 учителей обучились цифровым навыкам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В 2023 году порядка 4400 белгородских педагогов обучились цифровым навыкам в рамках региональной программы «Создание непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области».

Обучение прошли 3447 учителей начальных классов, 947 учителей информатики, 77 воспитателей дошкольных образовательных организаций по дополнительным программам обучения. Педагоги получили необходимые практические знания, усовершенствовали ИТ-навыки и компетенции

Все участники получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.