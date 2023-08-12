За сутки беспилотники атаковали 4 муниципалитета Белгородской области

11 августа четыре района Белгородской области атаковали беспилотники ВСУ. Противник также свел обстрел из минометов и артиллерии. В результате атак никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, вчера на подлете к городу Белгороду система ПВО сбила беспилотник ВСУ. В селе Журавлевка Белгородского района противник сбросил с БПЛА одну гранату.

На окраине села Демидовка в Краснояружском районе с дрона сброшено одно неустановленное взрывное устройство.

По хутору Панков в Шебекинском городском округе выпущено 3 минометных снаряда. В селе Терезовка зафиксированы два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая Дача сбит беспилотник.