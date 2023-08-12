Врио министра экономразвития и промышленности назначили Максима Гусева

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Максима Гусева назначили временно исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Белгородской области. До этого должность занимала Зоя Астанкова, которая проработала меньше полугода. С момента ее ухода, 18 апреля этого года, пост главы министерства оставался вакантным.

Максим Гусев занимал пост заместителя министра и возглавлял департамент инвестиций и инноваций минэкономразвития и промышленности Белгородской области. Место начальника данного департамента на сегодняшний день остается свободным.