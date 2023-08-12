Белгородская телебашня изменит подсветку 13 августа

Телевышка в Белгороде снова поменяет свою подсветку. Новая иллюминация появится в честь 22-летия Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

уже в это воскресенье, 13 августа телебашни по всей стране, включая Останкинскую, окрасятся в цвета флага РФ. На фасадах будут транслировать логотип РТРС, поздравления и различные иллюминации.

В Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону на медиаэкране башни появится логотип РТРС. В Перми, Саранске, Якутии подойдут более креативно – горожане увидят фейерверки и слоганы с переливами.

Напомним, в последний раз подсветку на телебашне меняли 5 августа ко Дню освобождения города. На медиаэкране были салюты, пламя, триколор, бегущая строка с поздравлением.