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НовостиПроисшествия11 августа 2023 15:12

Белгородка обманом забрала дом свекрови, подделав документы

Деньги с продажи чужого имущества они потратила на собственные нужды
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка обманом забрала дом свекрови, подделав документы.

Белгородка обманом забрала дом свекрови, подделав документы.

Фото: "КП" Архив

Жительница Губкина Белгородской области отправится на скамью подсудимых за мошенничество. Женщины обманным путем выманила у свекрови электронную подпись. Воспользовавшись ею, злоумышленница подписала договор купли-продажи жилого дома и земельного участка своей родственницы. А вырученные средства потратила на собственные нужды.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ущерб потерпевшей составил более 2 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Губкинский городской суд.