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НовостиОбщество11 августа 2023 14:31

В Шебекинском округе после предыдущего урагана осталось восстановить 9 зданий

Работы планируют завершить на этих выходных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На прошлой неделе на Белгородскую область обрушились ливни с сильным ветром. В результате разгула стихии только в Масловой Пристани Шебекинского городского округа пострадали соцобъекты, больше 20 многоэтажек и почти столько же частных домов. Непогода повредила кровли, окна зданий, заборы и ЛЭП.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов заявил, что на сейчас последствия непогоды осталось устранить в семи многоквартирных и двух частных домах. Также продолжается уборка поваленных деревьев.

Подрядчики подстраиваются под погодные условия. Ремонтные работы планируют завершить до воскресенья. Об этом Жданов рассказал во время прямого эфира.