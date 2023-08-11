За прошедшие сутки ВСУ более 70 раз обстреляли семь районов Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Семь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 10 августа. В результате житель Шебекинского округа получил легкое осколочное ранение, в Грайворонском повреждены три частных дома. Информацию о прилетах опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под обстрел артиллерии попали Наумовка, Валковский и Нехотеевка. На Журавлевку с беспилотника сброшено 3 осколочных боеприпаса. В Соломино сбит один БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В селе Карабаново сбит один беспилотник противника. В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка. Последствий не зафиксировано.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский били из минометов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово, по окраинам сел Дроновка и Мокрая Орловка – минометные снаряды. Никто не пострадал, разрушений нет.

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка в Шебекинском городском округе. Он получил легкое осколочное ранение. Также в округе из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.