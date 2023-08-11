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НовостиПолитика11 августа 2023 13:46

За прошедшие сутки ВСУ более 70 раз обстреляли семь районов Белгородской области

Один мужчина ранен, повреждены три дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За прошедшие сутки ВСУ более 70 раз обстреляли семь районов Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ более 70 раз обстреляли семь районов Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Семь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 10 августа. В результате житель Шебекинского округа получил легкое осколочное ранение, в Грайворонском повреждены три частных дома. Информацию о прилетах опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под обстрел артиллерии попали Наумовка, Валковский и Нехотеевка. На Журавлевку с беспилотника сброшено 3 осколочных боеприпаса. В Соломино сбит один БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В селе Карабаново сбит один беспилотник противника. В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка. Последствий не зафиксировано.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский били из минометов. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово, по окраинам сел Дроновка и Мокрая Орловка – минометные снаряды. Никто не пострадал, разрушений нет.

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка в Шебекинском городском округе. Он получил легкое осколочное ранение. Также в округе из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.