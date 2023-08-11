В Белгороде с начала года заключено 356 соцконтрактов

С начала этого года 356 белгородцев заключили социальные контракты. Общая сумма выделенных денег составила более 100 миллионов рублей.

Как и в прошлом году, в 2023-м горожане чаще всего заключают соцконтракт, чтобы открыть собственное дело. Так, Сергей Бронников соцконтракт в ноябре прошлого года и открыл станцию техобслуживания автомобилей. На выделенные средства удалось приобрести необходимое оборудование. А сейчас Сергей продолжает развивать собственные дело.

Напомним, социальный контракт помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, открыть свой бизнес, пройти обучение или начать вести личное подсобное хозяйство. Многие жители обращаются за поддержкой повторно, чтобы расширить производство.