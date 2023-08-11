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НовостиОбщество11 августа 2023 12:49

Депутат горсовета Белгорода досрочно сложил полномочия

Его уход поддержали депутаты на внеочередном заседании совета
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Из белгородского горсовета решил досрочно уйти Юрий Дьячков. Решение о сложении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу №17 поддержали депутаты на внеочередном заседании совета.

Дьячков собирался уйти в отставку по собственному желанию еще 26 июля. Об этом рассказал председатель горсовета Вадим Радченко.

Теперь уже бывший депутат, предприниматель Юрий Дьячков перешел в облдуму после отставки депутатов Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачева. Последние ранее сложили свои полномочия досрочно.