Депутат горсовета Белгорода досрочно сложил полномочия

Из белгородского горсовета решил досрочно уйти Юрий Дьячков. Решение о сложении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу №17 поддержали депутаты на внеочередном заседании совета.

Дьячков собирался уйти в отставку по собственному желанию еще 26 июля. Об этом рассказал председатель горсовета Вадим Радченко.

Теперь уже бывший депутат, предприниматель Юрий Дьячков перешел в облдуму после отставки депутатов Ольги Павловой, Елены Бондаренко и Валерия Сергачева. Последние ранее сложили свои полномочия досрочно.