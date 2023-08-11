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НовостиОбщество11 августа 2023 12:23

Непогода задержится в Белгородской области еще на один день

Спасатели предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Непогода задержится в Белгородской области еще на один день.

Непогода задержится в Белгородской области еще на один день.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным синоптиков, в субботу, 12 августа, на территории Белгородской области снова будет облачно. Ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем от 20 до 25 градусов.

В областном центре ночью ожидается от 17 до 19 тепла, днем немного потеплеет, воздух прогреется до 21-23 градусов.

ГУ МЧС России по Белгородской области призывает жителей региона быть внимательными, переходя дорогу во время дождя: смотрите по сторонам, избегайте мокрых и размытых участков дороги.

Водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем – сложнее.