18-летний белгородец оформлял кредиты на жителей разных городов. Фото: "КП" Архив

Полиция Белгородской области раскрыла серийное мошенничество. Под подозрением 18-летний житель Старого Оскола, который некоторое время проживал в Майском Белгородского района. На счету подозреваемого 29 эпизодов противоправной деятельности.

По предварительным данным, в 2022-м году злоумышленник, которому на тот момент было 17 лет, нашел в сети Интернет описание схемы незаконного заработка. Молодой человек незаконно завладел персональными данными граждан и стал оформлять на их имя микрозаймы. Деньги поступали на указанный аферистом счет.

В числе жертв жители разных регионов страны – от Мурманска до Крыма и от Новосибирска до Белгорода. Про «свои» долги люди узнавали лишь после предъявления претензий микрофинансовой организацией. В общей сложности сумма причиненного им ущерба составила порядка 180 тысяч рублей.

В отношении белгородца возбуждено 29 уголовных дел за мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.