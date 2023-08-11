Энергетики подвели итоги конкурса видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго подвели итоги первого конкурса видеороликов, приуроченного к 80-летию освобождения Белгорода. По задумке организаторов, в коротком видеоролике участники должны были рассказать о своем любимом месте на карте областного центра.

В конкурсную комиссию поступило 11 видеоработ. В число лучших и наиболее популярных мест для прогулок и отдыха вошли памятник Князю Владимиру, Гражданский проспект, Свято-Троицкий бульвар, Ротонда, памятник белгородским волейболистам, парк Победы, набережная реки Везелка, урочища «Сосновка» и «Массив», «Монастырский лес» и даже стадион БГТУ им. В.Г. Шухова.

В тройку лучших вошли ролики о Гражданском проспекте, Парке Победы и памятнике волейболистам. Все участники получили грамоты и сувениры.

Было принято решение расширить географию конкурса и рассказать о прекрасных местах и достопримечательностях в районах Белгородской области.

- Этот год в компании проходит под знаком молодого специалиста. Мы стараемся развивать не только профессиональные умения и навыки сотрудников, но и воспитывать творческих, разносторонне развитых людей, готовых пробовать себя в разных направлениях деятельности. У нас много яркой, талантливой молодежи и наша задача подержать ее в дальнейшем развитии, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.