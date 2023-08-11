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НовостиОбщество11 августа 2023 11:25

В Белгороде стартовал трехдневный фестиваль граффити

Молодые художники из разных городов страны разрисуют здания в областном центре
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 августа, в Белгороде стартовал фестиваль граффити «Движение 2.0». молодые художники из Москвы, Воронежа, Орла, Сургута, Полярные зори, Старого Оскола и Белгорода распишут рисунками фасады КЦ «Октябрь» и Центра молодежных инициатив, а также стену рядом с опорой ЛЭП «Лев и орел».

В субботу и воскресенье на обновленном пляже «Берега» гостей праздника ждет насыщенная программа. Там горожан ждут зумба-вечеринки, DJ-сеты, выступления артистов, роспись автомобиля и автобуса от граффити-райтеров.

Возрастное ограничение: 0+

Программа фестиваля здесь.