В Белгороде стартовал трехдневный фестиваль граффити

Сегодня, 11 августа, в Белгороде стартовал фестиваль граффити «Движение 2.0». молодые художники из Москвы, Воронежа, Орла, Сургута, Полярные зори, Старого Оскола и Белгорода распишут рисунками фасады КЦ «Октябрь» и Центра молодежных инициатив, а также стену рядом с опорой ЛЭП «Лев и орел».

В субботу и воскресенье на обновленном пляже «Берега» гостей праздника ждет насыщенная программа. Там горожан ждут зумба-вечеринки, DJ-сеты, выступления артистов, роспись автомобиля и автобуса от граффити-райтеров.

Возрастное ограничение: 0+

Программа фестиваля здесь.