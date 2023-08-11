В Белгородской области школьные автобусы начали проверять на готовность к 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Краснояружского района.

Полиция проверила готовность школьных автобусов к новому учебному голу в Краснояружском районе. В ежегодном обследовании приняли участие 16 единиц техники.

Инспекторы осмотрели транспорт на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых и звуковых приборов, ремней безопасности, исправность аварийных выходов, наличие аптечек и огнетушителей. Помимо этого, правоохранители проверили документацию и соответствие автобусов специальным требованиям для осуществления перевозки детей.

- Обеспечение безопасности детей-пассажиров – одно из главных направлений деятельности нашей Госавтоинспекции. Кроме проверки школьных автобусов и маршрутов, в регулярном режиме проводим комплекс профилактических мероприятий для юных участников дорожного движения, их родителей, педагогов, а также для автолюбителей. Напоминаем о правилах поведения на улицах и мерах безопасности на дорогах, а также требованиях перевозки маленьких пассажиров, – отметил старший инспектор ДПС Сергей Дидоренко.

Напомним, к началу учебного года в приграничных муниципалитетах региона окна в учреждениях образования, а также в школьном транспорте будут обклеивать специальной ударопрочной пленкой.