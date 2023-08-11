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НовостиПроисшествия11 августа 2023 10:35

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка

Местный житель получил легкое осколочное ранение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка.

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 10 августа, под обстрел со стороны Украины попало село Терезовка в Шебекинском городском округе. По населенному пункту был выпущен минометный снаряд. В результате пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, - сообщил глава региона.

Также в округе из миномета обстреляли хутор Панков и село Муром – зафиксировано 4 и 7 прилетов соответственно. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.