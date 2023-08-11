В Белгородской области силовики задержали фигурантов по делу бывшего замглавы региона

В СМИ появилась информация о задержании руководителей белгородских Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности. Они обвиняются в организации преступной схемы по получению взяток в особо крупном размере.

По предварительным данным, фигурантов связывают с делом бывшего министра ЖКХ Константина Полежаева, который активно сотрудничает со следствием. Официально эти данные пока не подтвердили.

Также известно, что задержание проводили сотрудники московского ФСБ совместно с коллегами из Белгородской области.

Напомним, Константина Полежаева сняли с должности после того, как он не справился с задачами по восстановлению Шебекино. Вскоре после увольнения его задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он принимал дорогие автомобили в качестве взяток.