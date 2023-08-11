В Белгородской области с 14 августа запустят новый механизм общения с родителями школьников. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С родителями белгородских школьников с понедельника, 14 августа, будут общаться по новому механизму. Как именно это будет происходить, губернатор Вячеслав Гладков обещал озвучить в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области. Это делается для того, чтобы прекратить распространение фейков перед новым учебным годом о продленках, вторых сменах и сборе денег.

По словам Главы региона, руководство школ и детских садов перестраховываются и зачастую придумывают не совсем правильные решения.

- С понедельника начнет действовать механизм сбора информации в рамках подготовки к 1 сентября. Действительно, поступает очень много вопросов. Понимаем, что необходим другой механизм коммуникации с родителями. С понедельника будем его запускать. <…> Никаких занятий с 16 до 20 часов никто не будет проводить. Индивидуальные решения, которые принимают директора, будут обсуждаться со всеми родителями, - сказал Гладков.

Напомним, окончательное решение по формату работы учреждений еще не принято, его озвучат 25 августа.