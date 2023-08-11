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НовостиОбщество11 августа 2023 8:48

Губернатор призвал работников детсада обращаться в прокуратуру за незаконный сбор денег

В валуйском детском саду с работников собирают средства на закупку медикаментов
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков зачитал жалобу жительницы региона на то, что с персонала детского сада в Валуйках собирают по 350 рублей на медикаменты. Губернатор рекомендовал обращаться в подобных случаях в прокуратуру, поскольку такие действия незаконны.

- Не знаю, зачем с вас собирают денежные средства. Поэтому если вас кто-то просит сдавать по 350 рублей на медикаменты, пишите заявление в прокуратуру. Я думаю, что это безобразие сразу прекратится, - ответил глава Белгородской области.

Гладков также сообщил, что на оперативном совещании правительства обсудят и запустят механизм сбора информации в рамках подготовки к 1 сентября.