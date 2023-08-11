Под Белгородом начала работать новая амбулатория Фото: "КП" Архив

Новая амбулатория начала работать в поселке Новосадовый Белгородского района. В медучреждении уже открыты кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога. Также закуплено новое оборудование.

В ближайшее время жителей начнет принимать стоматолог. Кроме того, регулярно в амбулатории будут вести прием кардиолог, дерматолог, эндокринолог и другие профильные специалисты.

- А в Новосадовом начала работать новая амбулатория. Населенный пункт большой, поэтому, конечно же, данная амбулатория была просто необходима, - поделился в утреннем обращении в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.