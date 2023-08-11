Белгородцы пожаловались на многодетную семью, которая сдает выделенное жилье. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира белгородцы пожаловались губернатору на многодетную семью, которая сдает в аренду предоставленное им жилье. Индивидуальный жилой дом для семьи построили по государственной программе, однако жить в нем люди не стали, а решили подзаработать на квадратных метрах.

- Вы предоставили семье дом, они арендой решили пополнить свой бюджет. Я позвонила сегодня в агентство недвижимости, где риэлтор подтвердил, что данный дом построен для многодетной семьи, — написала губернатору жительница региона.

Губернатор ответил, что после проверки выяснилось, что история подтвердилась — построенный государством дом для многодетной семьи в Белгородской области на самом деле сдается в аренду. Региональные власти намерены разобраться в ситуации. И если выяснится, что семья получила дом незаконно, виновных накажут.

- Огромное количество многодетных семей живут просто в нечеловеческих условиях — так родилась эта программа. Значит, будем искать законные способы забрать дом и отдать другой семье. Мне кажется, это было бы справедливо. Я очень расстроен, что у нас такой факт есть, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также добавил, что в программу внесут изменения. Власти будут забирать жилье, если оно не будет заселено в течение месяца после сдачи, и запрещать его приватизировать в первой год жизни, пока чиновники не убедятся, что семье действительно нужен дом.