В центре Белгорода с разницей в 8 минут случилось два серьезных ДТП

Вчера днем на пересечении проспекта Славы и улицы Белгородского полка в Белгороде с разницей в 8 минут произошло два дорожно-транспортных происшествия. К счастью, никто не погиб.

Первый случай произошел в 15:45, согласно видео с камер наблюдения, опубликованных в телеграм-канале BelgorodCamera. Пожилая женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В это время ее сбил КамАЗ. Водитель попросту не увидел старушку. Пострадавшая от удара упала на асфальт и каким-то чудом попала меду колесами транспорта. Машина проехала, не задев ее.

Спустя 8 минут, в 15:53, на большой скорости внедорожник въехал в легковушку на этом же перекрестке. Скорые работали на месте ДТП, помогали пострадавшим. Кто именно получил повреждения во втором случае, пока не известно.