Еще один пригородный белгородский маршрут заработает по системе «вход/выход». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С завтрашнего дня, 11 августа, на пригородном маршруте №234 в Белгородской агломерации заработает система «вход/выход». Теперь для оплаты проезда в автобусе «ТПУ «Амбар» - микрорайон Разумное-54 - Улица В. Лосева» пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору дважды.

Наопмним, при первом прикладывании на экране появляется надпись «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета.

Сейчас в Белгородской агломерации по системе «вход/выход» работают маршруты: № 101, 102, 102А, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 130, 133, 134, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 237 и 238.