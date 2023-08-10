В ПВР за пределами Белгородской области находятся 196 шебекинцев

На сегодняшний день за пределами Белгородской области находятся 196 жителей Шебекинского городского округа. В Тульской области – 121 человек, в Липецкой – больше 40, в Пензенской — порядка 30 шебекинцев.

- Кто остается сегодня в ПВР, это те люди, чье жилье разрушено, и мы понимаем, что это жилье нужно строить заново. Естественно процесс строительства и восстановления жилья продолжительный. До конца этого года, скорее всего, они не вернутся в свое жилье, - отметила замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

В пунктах временного размещения в Белгорде и Старом Осколе остаются 571 человек. Один из ПВР работает в самом Шебекинском округе. В нем размещают также жителей Новой Таволжанки, чьи домовладения находятся на улицах Песчаная, Заречная и Волчанская, вернуться в которые пока не позволяет обстановка.