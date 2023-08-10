Двоих белгородцев, раненных при обстреле ВСУ 9 августа, прооперировали. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 9 августа, во время обстрела ВСУ белгородского поселка Горьковский один человек погиб, четверо пострадали. Одного мужчину медики осмотрели на месте, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Женщина с контузией находится в Грайворонской ЦРБ. Еще двоих раненых доставили в горбольницу №2 Белгорода.

О состоянии пациентов рассказал главный врач Роман Проценко. Обоих мужчин прооперировали.

48-летний пациент находится в отделении травматологии и ортопедии с множественными осколочными ранениями стоп в состоянии средней тяжести.

- У пациента стоит аппарат внешней фиксации. Все лечение будет направлено на сохранение конечностей и на восстановление их функций, - отметил Проценко.

Второй пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У 58-летнего мужчины сложный перелом большой берцовой кости, осколочные ранения с повреждениями сосудов. Его прооперировали, провели переливание крови, конечность получилось сохранить. Сейчас его состояние стабильное.

- Восстановятся. Прогнозы благоприятные. Лечение займет длительное время — не меньше месяца. Такие повреждения уже встречались. Это тяжелые осколочные повреждения, которые сопровождаются повреждениями не просто костей, но и обширным повреждением мягких тканей, сосудисто-нервного пучка, - сказал главный врач.